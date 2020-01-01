L’interrupteur variateur permet de commander un point lumineux tout en modulant son intensité, pour un éclairage sur mesure et adapté à chaque ambiance. Idéal dans les logements, les hôtels ou les espaces tertiaires, il remplace un interrupteur classique tout en offrant un confort d’usage supplémentaire. L’interrupteur variateur peut être rotatif, tactile ou à bouton poussoir, et se décline pour différents types de lampes : LED, halogène, fluocompacte ou incandescente. Certains modèles sont compatibles avec les systèmes domotiques, permettant une gestion centralisée ou à distance. L’interrupteur variateur contribue également aux économies d’énergie en ajustant précisément la puissance consommée selon les besoins. Grâce à un design soigné et des finitions variées, il s’intègre facilement dans tous les environnements intérieurs, qu’ils soient résidentiels ou professionnels.