Un isolant antivibratoire d’équipement permet de limiter la propagation des vibrations et bruits générés par les machines ou installations techniques. Placé sous les groupes de ventilation, compresseurs, pompes ou autres équipements vibrants, il préserve la structure du bâtiment et le confort acoustique des usagers. Ces dispositifs assurent également une meilleure longévité des machines grâce à une réduction des efforts mécaniques. Parcourez les solutions disponibles pour adapter vos installations aux contraintes vibratoires.