Isolant antivibratoire de fondation

Les isolants antivibratoires de fondation sont conçus pour atténuer la transmission des vibrations entre le sol et la structure du bâtiment. Placés sous les fondations ou sous les dalles, ces matériaux absorbants réduisent les nuisances générées par les voies ferrées, les équipements lourds ou les sources industrielles proches. Ils contribuent à protéger la structure, à améliorer le confort des occupants et à respecter les exigences acoustiques en environnement urbain dense. Découvrez les solutions techniques adaptées à vos contraintes de site.