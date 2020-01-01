Isolant mince, matériau réfléchissant, film, écran

Les isolants minces multicouches, films réfléchissants et écrans de sous-toiture complètent les solutions traditionnelles d’isolation. Ils limitent les transferts de chaleur par rayonnement et renforcent l’étanchéité à l’air. Utilisés en toiture, murs ou planchers, ces produits sont faciles à poser et peu encombrants. Leur efficacité dépend d’une pose soignée et de leur association avec d’autres matériaux. Ils sont souvent utilisés en rénovation ou en complément d’isolation thermique par l’intérieur.