Isolateur et diélectrique

Les isolateurs et matériaux diélectriques sont essentiels pour garantir la sécurité et les performances des installations électriques en basse, moyenne ou haute tension. Un isolateur permet de maintenir un conducteur sous tension sans contact avec d'autres éléments conducteurs ou la structure. Quant au diélectrique, il désigne toute matière non conductrice utilisée pour éviter les fuites de courant, notamment dans les transformateurs, câbles ou condensateurs. Ces composants doivent offrir une résistance élevée à la chaleur, aux arcs électriques, aux contraintes mécaniques et aux agents extérieurs. Ils sont disponibles en céramique, verre, silicone ou matériaux composites selon les besoins. Que ce soit pour les réseaux de distribution, les postes HT/MT ou les systèmes embarqués, les isolateurs et diélectriques assurent une isolation durable et conforme aux normes. Consulte ici des solutions fiables et performantes.