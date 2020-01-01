L’isolation acoustique antivibratoire combine la réduction des bruits aériens et la maîtrise des vibrations transmises par les structures. Utilisée dans les planchers, cloisons, plafonds ou gaines techniques, elle assure un confort sonore optimal dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou collectifs. Matériaux résilients, systèmes suspendus ou montages désolidarisés limitent efficacement les ponts phoniques. Ces solutions permettent de respecter les exigences réglementaires et d'améliorer le bien-être au quotidien. Découvrez les produits adaptés à vos projets.