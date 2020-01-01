L’isolation acoustique de sol est indispensable pour limiter la transmission des bruits d’impact (chocs, déplacements, chutes d’objets) entre étages ou pièces contiguës. Elle améliore le confort des occupants, notamment dans les logements collectifs, les hôtels, les établissements scolaires ou les bureaux.

Les solutions proposées ici comprennent des sous-couches acoustiques, des plaques résilientes, des systèmes flottants ou encore des revêtements techniques intégrant une performance phonique. Ces produits répondent aux normes en vigueur et s’adaptent à tous types de chapes, planchers ou revêtements.

Que ce soit en neuf ou en rénovation, l’isolation de sol permet de traiter efficacement les bruits d’impact tout en respectant les contraintes de mise en œuvre. Parcourez notre sélection pour trouver la solution acoustique idéale pour vos projets de construction ou d’aménagement intérieur.