Procédé d' isolation acoustique

Maîtriser les nuisances sonores est un enjeu clé pour garantir le confort dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels. Les procédés d'isolation acoustique permettent de limiter la propagation du bruit à travers les parois, planchers ou plafonds. Ces solutions sont indispensables en construction neuve comme en rénovation, pour répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des occupants.

Les produits listés ici répondent à des problématiques spécifiques : isolation des bruits aériens, bruits d’impact, ou encore affaiblissement acoustique dans les pièces techniques. Membranes, panneaux isolants, systèmes sous chape ou doublages muraux : chaque procédé présente des performances techniques adaptées à différents types de projets.

Découvrez les solutions proposées par les fabricants spécialisés pour optimiser l’isolation phonique de vos ouvrages et améliorer le confort sonore des usagers.