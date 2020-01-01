Isolation thermique de chape et dalle flottante

L’isolation thermique sous chape ou dalle flottante est une solution efficace pour améliorer le confort au sol tout en respectant les exigences acoustiques et thermiques. Elle est composée de panneaux isolants posés entre la dalle et le revêtement, souvent utilisés dans les systèmes de chauffage au sol. Adaptée au neuf comme à la rénovation, cette technique limite les ponts thermiques et assure une répartition homogène de la chaleur. Elle contribue à l’atteinte des performances énergétiques réglementaires.