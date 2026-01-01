Isolation thermique de plancher sur terre plein

L’isolation d’un plancher sur terre-plein vise à limiter les pertes de chaleur vers le sol, responsable de déperditions importantes dans les bâtiments. Cette technique consiste à intégrer un isolant thermique sous la dalle béton directement posée sur le sol naturel. Elle est fréquemment utilisée en maison individuelle neuve. L’isolation doit être résistante à la compression, durable et stable dans le temps. Elle améliore le confort intérieur, réduit les consommations de chauffage et contribue à la conformité RE2020.