Isolation thermique de plancher sur vide sanitaire

L’isolation thermique des planchers sur vide sanitaire empêche les échanges thermiques entre le plancher bas et l’espace non chauffé situé en dessous. Elle peut être mise en œuvre sous la dalle ou en plafond du vide sanitaire, à l’aide de panneaux rigides ou de mousse projetée. Cette technique permet d’éviter les sols froids, les remontées d’humidité et de renforcer la performance énergétique globale du bâtiment. Elle est compatible avec les maisons neuves ou en rénovation structurelle.