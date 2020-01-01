Isolation thermique dynamique
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L’isolation thermique dynamique régule les flux thermiques grâce à des matériaux ou systèmes capables de s’adapter aux variations climatiques. Elle peut impliquer l’usage de matériaux à changement de phase, de murs respirants, ou d’enveloppes ventilées. Contrairement aux isolants traditionnels passifs, ces solutions réagissent à l’environnement pour optimiser les apports solaires ou l’évacuation de la chaleur. Elles s’inscrivent dans une approche bioclimatique et permettent une meilleure efficacité énergétique saisonnière.