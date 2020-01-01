Isolation thermique et acoustique de toiture en pente

L’isolation thermique et acoustique d’une toiture en pente est essentielle pour limiter les déperditions de chaleur, réduire les nuisances sonores et garantir le confort sous combles. Elle peut être posée entre, sous ou au-dessus des chevrons, selon les contraintes du chantier. Les matériaux courants incluent la laine minérale, la ouate de cellulose ou des panneaux rigides. En rénovation ou en construction neuve, une bonne isolation des toitures en pente permet d’améliorer les performances énergétiques tout en respectant les normes en vigueur.