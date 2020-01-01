L’isolation thermique et acoustique de toiture terrasse est une étape clé pour garantir le confort et la performance énergétique des bâtiments. Elle permet de limiter les déperditions de chaleur en hiver, de réduire les surchauffes estivales et d’améliorer l’isolation phonique face aux bruits extérieurs. Adaptée aux constructions neuves comme aux rénovations, cette isolation repose sur l’utilisation de matériaux spécifiques tels que la laine minérale, les panneaux rigides isolants ou encore les mousses synthétiques haute performance. En plus d’assurer une meilleure efficacité énergétique, elle contribue à prolonger la durabilité de l’étanchéité et à valoriser le patrimoine bâti. Les professionnels du BTP disposent ainsi de solutions variées, conformes aux réglementations en vigueur, pour répondre aux besoins des projets résidentiels, tertiaires et industriels. Parcourez les produits disponibles pour choisir l’isolant le mieux adapté à vos chantiers.