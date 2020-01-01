Le joint anti-pince doigt est une solution de sécurité indispensable pour prévenir les accidents liés à la fermeture des portes et fenêtres, en particulier dans les établissements recevant du public (écoles, crèches, hôpitaux, bureaux…). Installé sur les charnières ou les montants des ouvrants, ce joint souple empêche le coincement des doigts dans les zones de rotation. Fabriqué en matériaux souples comme le PVC ou le caoutchouc thermoplastique, il combine souplesse, résistance et durabilité. Sa mise en œuvre est rapide et compatible avec différents types de menuiseries, qu’elles soient en aluminium, bois ou PVC. Sur cette page, retrouvez une sélection de joints anti-pince doigts destinés aux professionnels du bâtiment soucieux de la sécurité des usagers. Des produits adaptés aux environnements à risque pour limiter les blessures tout en respectant les normes d’accessibilité et de sécurité.