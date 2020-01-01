Joint d'étanchéité pour menuiserie

Les joints d’étanchéité pour menuiserie sont indispensables pour garantir l’isolation thermique, acoustique et l’étanchéité à l’air et à l’eau des fenêtres, portes et autres ouvertures. Placés entre la menuiserie et le gros œuvre ou entre les éléments mobiles et fixes, ces joints assurent une performance durable face aux infiltrations, aux courants d’air et aux pertes d’énergie. Qu’ils soient en EPDM, silicone, mousse imprégnée ou thermoplastique, ils doivent répondre à des contraintes précises en matière de déformation, de compression et de tenue dans le temps. Les professionnels du BTP trouveront sur cette page une sélection complète de joints spécifiques pour les menuiseries, adaptés aux projets neufs comme à la rénovation. Des produits techniques pour assurer la conformité aux réglementations thermiques et acoustiques, tout en garantissant le confort et la durabilité des ouvrages.