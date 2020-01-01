Le joint brosse d’étanchéité est une solution technique efficace pour assurer la protection contre l’air, l’eau, la poussière et même les nuisibles dans le bâtiment. Constitué de fibres synthétiques ou naturelles fixées sur un support souple ou rigide, il s’installe facilement sur les portes, fenêtres, volets roulants ou systèmes de fermeture industrielle. Ce type de joint garantit une étanchéité durable tout en permettant une bonne souplesse d’usage et un confort d’isolation thermique et acoustique. Apprécié pour sa longévité et sa simplicité de mise en œuvre, il s’adapte à différents profils et dimensions selon les besoins du chantier. Les professionnels du BTP disposent ainsi d’une solution polyvalente et fiable pour améliorer la performance énergétique et le confort des bâtiments. Parcourez les produits proposés pour trouver le joint brosse d’étanchéité adapté à vos projets.