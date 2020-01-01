Le joint d’assemblage de menuiserie est indispensable pour garantir la cohésion et l’étanchéité entre les différents éléments d’une menuiserie : dormants, ouvrants, traverses ou montants. Il permet de compenser les jeux de fabrication, d’absorber les dilatations et de renforcer les performances thermiques, acoustiques et d’étanchéité à l’air et à l’eau des fenêtres, portes ou châssis. Ces joints sont disponibles en différents matériaux (EPDM, TPE, PVC, mousse) et formats (clipsables, adhésifs, glissés), selon les contraintes du chantier et le type de menuiserie (alu, bois, PVC). Utilisés aussi bien en atelier qu’en pose sur site, ils facilitent le montage tout en garantissant la durabilité de l’ensemble. Retrouvez sur cette page une sélection de joints techniques d’assemblage, pensés pour les professionnels du BTP soucieux de fiabilité, de performance et de qualité de finition.