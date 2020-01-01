Le joint d’épine en caoutchouc est utilisé pour assurer l’étanchéité et la liaison entre deux éléments de construction, notamment dans les menuiseries, les vitrages ou les cloisons. Grâce à sa forme spécifique en "épine", il s’insère mécaniquement dans une rainure ou un profil, garantissant une fixation simple et rapide sans colle ni vis. Fabriqué en caoutchouc EPDM ou TPE, il offre une excellente résistance aux UV, aux intempéries, aux variations de température et à l’usure. Ce type de joint permet également d’absorber les petites déformations ou vibrations tout en assurant une finition esthétique. Sur cette page, retrouvez une sélection de joints d’épine en caoutchouc destinés aux professionnels du bâtiment, adaptés à une pose en atelier comme sur chantier. Des solutions fiables et durables pour optimiser l’étanchéité de vos ouvrages.