Le joint d’étanchéité pour vitrage extérieur garantit la protection et la performance des façades vitrées contre les infiltrations d’air, d’eau et les chocs thermiques. Positionné entre le vitrage et le châssis ou entre les vitrages eux-mêmes, il assure également une bonne isolation thermique et acoustique. Fabriqués en EPDM, silicone ou matériaux thermoplastiques, ces joints sont conçus pour résister aux UV, aux variations de température et aux contraintes mécaniques. Ils sont indispensables pour les menuiseries extérieures, les murs-rideaux ou les verrières. Faciles à mettre en œuvre, ils contribuent à la durabilité et à l’esthétique des vitrages. Sur cette page, retrouvez une sélection de joints d’étanchéité pour vitrages extérieurs, spécialement pensés pour les professionnels du bâtiment souhaitant sécuriser et optimiser leurs installations vitrées.