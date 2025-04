Les joints d’étanchéité à l’air pour menuiserie sont essentiels pour assurer une isolation performante et répondre aux exigences de la RE2020 en matière d’efficacité énergétique. Installés entre le dormant de la menuiserie et la maçonnerie, ces joints empêchent les infiltrations d’air parasites responsables des pertes de chaleur et des déperditions thermiques. Ils contribuent ainsi à améliorer le confort intérieur, tout en réduisant la consommation énergétique du bâtiment. Fabriqués en mousse imprégnée, membranes étanches ou bandes adhésives spécifiques, ces solutions sont conçues pour s’adapter aux différents supports et mouvements de structure. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de joints d’étanchéité à l’air pour menuiseries, adaptés à tous types de chantiers, en neuf comme en rénovation. Des produits indispensables pour une enveloppe du bâti parfaitement étanche à l’air.