Joint d'étanchéité pour vitrage extérieur collé

Les joints d’étanchéité pour vitrage extérieur collé (VEC) jouent un rôle crucial dans la durabilité et la performance des façades vitrées. Ils assurent la liaison entre les vitrages et la structure porteuse tout en garantissant une étanchéité parfaite à l’air, à l’eau et au vent. Soumis à de fortes contraintes climatiques et mécaniques, ces joints doivent offrir une excellente adhérence, une élasticité durable et une grande résistance aux UV. Utilisés dans les projets architecturaux modernes, en neuf comme en rénovation, ils contribuent à la qualité visuelle et technique de l’enveloppe du bâtiment. Retrouvez dans cette sélection des solutions professionnelles adaptées aux systèmes VEC, conformes aux normes du secteur.