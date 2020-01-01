Le joint est un élément fonctionnel essentiel dans la construction, assurant à la fois l’étanchéité, la sécurité structurelle et l’esthétique des ouvrages. Il se décline en plusieurs types selon les usages : joints de maçonnerie (assurant l’étanchéité et la stabilité d’un mur), joints de dilatation, de retrait ou d’isolation (permettant les mouvements liés à la température, au retrait du béton ou aux tassements), mais aussi joints de carrelage ou de menuiserie. Ces produits spécialisés (mastics, mortiers, silicones, rubans) remplissent des fonctions techniques clés : maintien des performances mécaniques, protection contre l’humidité, résistance au feu et propreté visuelle des finitions.

Sur cette page, explorez une gamme complète de solutions professionnelles adaptées à chaque type de joint : scellement, calfeutrement, remplissage ou coupe énergétique. Chaque produit est détaillé selon son usage, sa composition, ses performances (élasticité, adhérence, résistance UV ou feu), et les conditions de mise en œuvre.

Consultez les fiches pour sélectionner le joint adapté à votre chantier et garantir des assemblages durables, sûrs et propres.