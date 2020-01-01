Le joint de collage silicone est largement utilisé dans les travaux de menuiserie, de façade et de vitrage pour assurer à la fois une fonction d’étanchéité et de fixation. Grâce à son élasticité permanente, sa résistance aux UV, aux intempéries et aux variations de température, il convient parfaitement aux applications en extérieur comme en intérieur. Ce type de joint est particulièrement adapté au collage de vitrages, à l’assemblage de matériaux différents (verre, métal, PVC, bois…) ou à la réalisation de murs-rideaux. Les silicones neutres ou acétiques permettent une adhérence optimale sans altérer les supports. Sur cette page, retrouvez une sélection de joints de collage silicone conçus pour les professionnels du BTP, alliant souplesse, performance et durabilité pour garantir une fixation fiable et une finition propre sur tous types de chantiers.