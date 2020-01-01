Joint de dilatation

Les joints de dilatation sont essentiels pour absorber les mouvements naturels des structures liés aux variations de température, aux charges mécaniques ou aux tassements différenciés. Présents dans les dalles, planchers, façades ou ouvrages de génie civil, ils préviennent les fissurations et assurent la durabilité des constructions. Ces joints techniques se déclinent en profils compressibles, bandes d’étanchéité, mousses ou systèmes modulaires selon le type d’ouvrage et les contraintes à gérer. En plus de leur rôle structurel, certains modèles intègrent une fonction d’étanchéité à l’eau ou à l’air, renforçant la protection globale du bâti. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de joints de dilatation performants, conformes aux normes en vigueur et adaptés aux applications les plus exigeantes, en neuf comme en rénovation.