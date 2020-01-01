Joint d'étanchéité pour façade

Les joints d’étanchéité pour façade sont indispensables pour assurer la pérennité des ouvrages en comblant les joints de dilatation, de fractionnement ou de liaison entre matériaux. Ils permettent de compenser les mouvements structurels tout en empêchant les infiltrations d’eau, d’air et de polluants. Utilisés en neuf comme en rénovation, ces joints assurent également une isolation thermique et acoustique renforcée. Disponibles en mastic élastomère (PU, silicone, hybride), en mousse imprégnée ou en profilés préformés, ils s’adaptent aux différents supports (béton, brique, métal, bois) et aux contraintes des façades ventilées ou enduites. Sur cette page, retrouvez une sélection complète de joints d’étanchéité pour façades destinés aux professionnels du BTP. Des solutions fiables pour garantir une étanchéité durable, une finition soignée et la conformité aux normes de construction.