Joint de dilatation silicone élastomère

Le joint de dilatation en silicone ou élastomère est conçu pour absorber les mouvements des structures tout en assurant une parfaite étanchéité à l’air, à l’eau et aux poussières. Souple, durable et résistant aux UV comme aux variations de température, ce type de joint s’adapte aux façades, sols, murs ou éléments préfabriqués soumis à des contraintes mécaniques ou thermiques. En construction neuve ou en rénovation, il prévient les fissurations et maintient l’intégrité des revêtements. Grâce à leur élasticité et leur adhérence sur de nombreux supports (béton, métal, PVC, bois…), les joints silicone ou élastomère sont simples à poser et offrent une finition soignée. Retrouvez sur cette page une sélection de joints de dilatation techniques adaptés aux besoins des professionnels du BTP : performance, longévité et conformité aux normes en vigueur.