Le joint de mur-rideau assure l’étanchéité et la souplesse des façades légères composées de murs-rideaux, souvent utilisés dans les bâtiments tertiaires et les façades vitrées. Ces joints permettent de compenser les mouvements différentiels entre les éléments de structure (dilatation, vent, tassements…), tout en garantissant une protection durable contre les infiltrations d’air, d’eau et les pertes thermiques. Fabriqués en EPDM, silicone ou matériaux composites, ils s’intègrent parfaitement dans les profils aluminium des murs-rideaux, assurant à la fois étanchéité, isolation et esthétique. Leur mise en œuvre précise est essentielle pour préserver les performances du complexe façade. Sur cette page, les professionnels du BTP accèdent à une gamme de joints spécifiques pour murs-rideaux, adaptés aux exigences des constructions modernes, alliant technicité, confort et durabilité.