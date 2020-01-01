Le joint de périmètre de fenêtre est un élément clé pour garantir l’étanchéité entre la menuiserie et la maçonnerie. Placé autour du cadre de la fenêtre, il empêche les infiltrations d’air, d’eau et de poussières, tout en améliorant l’isolation thermique et acoustique de l’ensemble. Ce type de joint permet aussi de compenser les mouvements différentiels entre les matériaux et d'assurer la durabilité de l’enveloppe du bâtiment. Disponible sous forme de mousse imprégnée, de bande résiliente ou de membrane adhésive, il s’adapte à tous les types de poses (en applique, en tunnel ou en feuillure) et respecte les exigences des réglementations thermiques. Les professionnels du BTP trouveront sur cette page une sélection de joints de périmètre adaptés aux fenêtres, pour des installations durables, conformes et performantes. Des solutions essentielles à intégrer dans tous vos projets de menuiserie.