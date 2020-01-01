Le joint de rupture est un élément technique utilisé pour gérer les mouvements différentiels entre deux zones d’un ouvrage. Il permet de limiter les tensions internes et d’éviter l’apparition de fissures dans les revêtements de sol, les dallages, les chapes ou les murs. Indispensable dans les grandes surfaces en béton ou dans les constructions soumises à des variations de température, il préserve l’intégrité des matériaux et prolonge la durée de vie des structures. Ce type de joint est généralement constitué de profilés en PVC, aluminium ou acier, associés à des bandes compressibles ou des mastics, selon les contraintes à absorber. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de joints de rupture adaptés à tous types de chantiers, pour une mise en œuvre conforme aux DTU et une finition propre et durable.