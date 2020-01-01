Le joint de vitrage extérieur collé joue un rôle essentiel dans l’étanchéité et la tenue mécanique des vitrages en façade. Utilisé notamment sur les murs-rideaux ou les menuiseries extérieures, ce système permet de fixer le vitrage sans parclose apparente, assurant un rendu esthétique sobre et continu. Il améliore également l’isolation thermique et acoustique du bâtiment. Les professionnels du BTP apprécient cette solution pour sa simplicité de mise en œuvre, sa durabilité et ses performances. Ce type de joint convient aux projets exigeants, en neuf comme en rénovation, et respecte les normes en vigueur pour les façades vitrées. Consultez ici les produits disponibles pour garantir une finition impeccable de vos vitrages extérieurs.