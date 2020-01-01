Système et procédé spéciaux de vitrage

Les systèmes et procédés spéciaux de vitrage repoussent les limites de la performance et du design dans le bâtiment. Sécurisés, acoustiques, thermiques, intelligents ou filtrants, ces vitrages répondent à des usages innovants : façades actives, contrôle solaire, protection anti-effraction ou isolation renforcée. Techniques, tels que les verres autonettoyants, à contrôle solaire, avec billes ou intercalaires acoustiques, ils s’adaptent aux façades, verrières, balustrades ou toitures transparentes. Parfaits pour les projets tertiaires, résidentiels ou des ERP, ils améliorent le confort intérieur, la durabilité des équipements et l’efficacité énergétique. Découvrez notre sélection pour apporter performance et esthétisme à vos chantiers.