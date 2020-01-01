Le joint intérieur autour de menuiserie ou cloison assure une finition soignée tout en garantissant l’étanchéité à l’air et à la poussière à l’intérieur des bâtiments. Installé entre le dormant des menuiseries intérieures (portes, fenêtres) ou à la jonction des cloisons, il joue un rôle clé dans le confort thermique et acoustique des espaces. Ces joints, généralement en mousse PE, en silicone, en acrylique ou sous forme de bande pré-comprimée, permettent également de corriger les irrégularités de support et d’absorber les petits mouvements de structure. Utilisables en neuf comme en rénovation, ils répondent aux exigences des professionnels du second œuvre. Sur cette page, accédez à une sélection de joints d’intérieur pour menuiseries et cloisons, conçus pour faciliter la pose, améliorer les performances de l’enveloppe intérieure et offrir une finition durable et esthétique.