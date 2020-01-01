Joint PVC, polyéthylène, polyuréthane, caoutchouc

Les joints en PVC, polyéthylène, polyuréthane ou caoutchouc sont conçus pour répondre à des exigences variées en matière d’étanchéité, d’isolation et de résistance mécanique. Utilisés dans les domaines du bâtiment, de l’étanchéité structurelle ou encore des travaux de façade et de dallage, ces produits assurent la protection contre l’humidité, les chocs, les vibrations ou les mouvements de structure. Le choix du matériau dépend des contraintes du chantier : le PVC et le polyéthylène offrent une grande souplesse, le polyuréthane assure une excellente adhérence, tandis que le caoutchouc est apprécié pour sa durabilité et son élasticité. Consultez les solutions listées pour trouver les joints adaptés à vos applications professionnelles, en neuf comme en rénovation.