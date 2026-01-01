Le joint sous pièce d’appui est un élément essentiel dans la mise en œuvre des menuiseries extérieures. Placé entre la pièce d’appui (seuil ou rejingot) et la menuiserie, il assure l’étanchéité à l’air et à l’eau tout en absorbant les irrégularités du support. Il contribue ainsi à éviter les infiltrations, les ponts thermiques et les dégradations prématurées du bâti. Souvent fabriqué en mousse PE, en élastomère ou en matériaux compressibles, ce joint est conçu pour résister aux variations de température, à l’humidité et aux compressions mécaniques. Facile à poser, il s’intègre dans les solutions d’étanchéité à l’air et à l’eau imposées par la RE2020. Sur cette page, retrouvez une sélection de joints sous pièce d’appui adaptés aux menuiseries PVC, bois ou aluminium. Des produits techniques pour garantir une pose conforme, durable et performante sur tous vos chantiers.