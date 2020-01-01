Joints, coupe-feu, antiacide, antisismique

Les joints coupe-feu, antiacide et antisismiques répondent à des exigences techniques spécifiques pour protéger les bâtiments dans des environnements à risques. Les joints coupe-feu limitent la propagation des flammes, des fumées et des gaz en cas d’incendie, assurant la sécurité des occupants et la compartimentation des zones. Les joints antiacides, quant à eux, résistent aux agressions chimiques dans les industries, laboratoires ou stations d’épuration. Enfin, les joints antisismiques absorbent les mouvements structuraux liés aux secousses, évitant les ruptures ou déformations des matériaux. Fabriqués à partir de mousses techniques, mastics spécifiques ou profilés composites, ces joints s’intègrent dans des solutions d’étanchéité et de protection avancée. Sur cette page, découvrez une sélection de joints techniques spécialisés pour des applications à haute exigence, en conformité avec les normes de sécurité en vigueur.