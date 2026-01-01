Les joints de calfeutrement pour portes et fenêtres sont essentiels pour garantir l’isolation thermique, acoustique et l’étanchéité à l’air des menuiseries. Placés entre le bâti et l’ouvrant ou entre la menuiserie et la maçonnerie, ces joints réduisent les déperditions énergétiques, suppriment les courants d’air et améliorent le confort intérieur. En mousse, en caoutchouc, en silicone ou en matériaux composites, ils s’adaptent à tous les types de menuiseries (bois, PVC, aluminium) et à tous les usages, en neuf comme en rénovation. Leur pose simple et rapide en fait un allié incontournable des professionnels du BTP dans le cadre de la RE2020 ou de la rénovation énergétique. Sur cette page, accédez à une gamme complète de joints de calfeutrement pour menuiseries, sélectionnés pour leur performance, leur durabilité et leur facilité d’installation sur chantier.