Lame de seuil, couvre joint de dilatation

Les lames de seuil et couvre-joints de dilatation assurent la transition entre différents revêtements de sol tout en absorbant les variations dimensionnelles liées à la dilatation. Elles garantissent un rendu esthétique et une bonne tenue dans le temps. Utilisées en logement, ERP ou locaux professionnels, elles facilitent le passage, protègent les bords de revêtement et peuvent compenser les différences de niveau. Disponibles en aluminium, laiton, inox, PVC ou bois, elles se fixent par vissage, collage ou clipsage. Cette page réunit des solutions adaptées à chaque configuration pour des finitions soignées et durables.