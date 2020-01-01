Les lampes constituent le cœur de tout système d’éclairage, qu’il soit résidentiel, tertiaire, industriel ou public. Cette catégorie regroupe une large gamme de sources lumineuses adaptées à chaque besoin : lampes LED, fluocompactes, halogènes, iodures métalliques ou encore lampes à décharge. Chaque technologie présente des caractéristiques spécifiques en termes de puissance, de température de couleur, de durée de vie et de rendement énergétique. Pour les professionnels du BTP, de la maintenance ou de l’éclairage public, bien choisir sa lampe permet d’optimiser les performances des installations, de réduire la consommation et d’assurer la conformité aux normes. Retrouvez ici des solutions adaptées à tous vos projets.