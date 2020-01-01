L’éclairage, qu’il soit intérieur ou extérieur, joue un rôle essentiel dans le confort, la sécurité et la valorisation des bâtiments. Du résidentiel au tertiaire en passant par l’industriel ou le public, les solutions d’éclairage doivent conjuguer performance, efficacité énergétique, durabilité et conformité aux normes en vigueur. Leds, luminaires techniques, détecteurs de présence, régulation automatique, éclairage architectural… les technologies disponibles permettent de répondre à tous les usages, avec un accent croissant mis sur les économies d’énergie et la gestion intelligente de la lumière. Cette sélection s’adresse aux professionnels du BTP, électriciens, maîtres d’ouvrage ou architectes, à la recherche de solutions fiables et innovantes pour tous leurs projets d’éclairage.