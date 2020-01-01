Le lanterneau est un dispositif de toiture dédié à l’éclairage zénithal et à l’aération des bâtiments, principalement dans les environnements industriels, tertiaires ou ERP. Il assure l’apport de lumière naturelle en grande quantité, améliore la ventilation et peut intégrer des fonctions de désenfumage. Disponible en versions fixes, ouvrantes ou électriques, le lanterneau répond aux exigences de sécurité incendie, d’isolation et de durabilité. Retrouvez ici une gamme complète pour vos projets professionnels.