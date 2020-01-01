Lasure et protection pour bois, imprégnation

Les lasures et produits d’imprégnation pour bois assurent une protection efficace contre les agressions extérieures tout en valorisant l’esthétique naturelle du matériau. Qu’il s’agisse d’éléments de structure, de façades, de bardages ou de menuiseries, ces solutions pénètrent en profondeur pour renforcer la durabilité du bois. Elles protègent contre l’humidité, les UV, les moisissures et les insectes, tout en laissant respirer le support. Disponibles en versions incolores ou teintées, elles s’adaptent à tous les projets de construction ou de rénovation. Pour les professionnels du BTP, choisir un produit adapté garantit la longévité et la performance des ouvrages bois. Parcourez ici une sélection de lasures et protections techniques pour préserver vos structures tout en respectant les normes du bâtiment.