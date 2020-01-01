La protection du bois est un enjeu essentiel dans les projets de construction et de rénovation. Naturellement exposé à l’humidité, aux UV, aux insectes ou aux champignons, le bois nécessite des traitements adaptés pour préserver sa durabilité et ses qualités mécaniques. Différents produits, comme les saturateurs, lasures, huiles ou vernis protecteurs, permettent de renforcer sa résistance tout en conservant son aspect naturel. Qu’il s’agisse d’éléments de structure, de bardages, de menuiseries ou de mobilier, ces solutions techniques garantissent une protection longue durée. Certains traitements sont curatifs, d’autres préventifs, selon les usages et les contraintes du chantier. Cette page propose une sélection complète de produits conçus pour les professionnels du BTP soucieux d’assurer la pérennité de leurs ouvrages bois.