Lavabo
Le lavabo est un équipement sanitaire incontournable dans les espaces d’hygiène, qu’il s’agisse de logements, de locaux professionnels ou d’établissements recevant du public. Disponible en version suspendue, sur colonne ou à poser sur meuble, il se décline dans une large gamme de matériaux (céramique, inox, résine, verre) et de dimensions pour s’adapter à tous les projets. Le choix d’un lavabo adapté garantit à la fois esthétisme, confort d’usage et durabilité. Les modèles professionnels répondent aux normes d’accessibilité et d’hygiène en vigueur, et peuvent intégrer des fonctionnalités spécifiques : trop-plein, fixation renforcée, robinetterie intégrée. Découvrez notre sélection de lavabos conçus pour les professionnels du BTP, en neuf comme en rénovation.