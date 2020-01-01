Le lavabo est un équipement sanitaire incontournable dans les espaces d’hygiène, qu’il s’agisse de logements, de locaux professionnels ou d’établissements recevant du public. Disponible en version suspendue, sur colonne ou à poser sur meuble, il se décline dans une large gamme de matériaux (céramique, inox, résine, verre) et de dimensions pour s’adapter à tous les projets. Le choix d’un lavabo adapté garantit à la fois esthétisme, confort d’usage et durabilité. Les modèles professionnels répondent aux normes d’accessibilité et d’hygiène en vigueur, et peuvent intégrer des fonctionnalités spécifiques : trop-plein, fixation renforcée, robinetterie intégrée. Découvrez notre sélection de lavabos conçus pour les professionnels du BTP, en neuf comme en rénovation.