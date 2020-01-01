Le lave-mains est un équipement sanitaire compact, spécialement conçu pour les petits espaces tels que les WC, locaux techniques ou sanitaires publics. Il permet d’assurer une hygiène efficace tout en occupant un minimum de place. Disponible en version murale, d’angle ou sur pied, le lave-mains se décline en divers matériaux (céramique, résine, inox) et formes pour s’adapter aux contraintes des lieux. Il peut être associé à une robinetterie temporisée, une bonde hygiénique ou un système d’évacuation adapté. Apprécié pour sa facilité d’installation, il est conforme aux normes en vigueur en matière de sécurité et d’accessibilité. Retrouvez notre sélection de lave-mains robustes et fonctionnels, pensés pour les professionnels du BTP.