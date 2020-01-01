Liant pour revêtement de voirie
Le liant pour revêtement de voirie est essentiel dans la composition des enrobés et enduits routiers, garantissant la cohésion et la durabilité des chaussées et trottoirs. Traditionnellement à base de bitume, ces liants peuvent être modifiés pour améliorer leurs performances environnementales et mécaniques.
Les innovations récentes ont conduit au développement de liants d'origine végétale et de résines drainantes, permettant une meilleure gestion des eaux pluviales et une réduction de l'empreinte écologique.
Cette page présente une sélection de liants pour revêtement de voirie, adaptés aux besoins des professionnels du BTP, des collectivités et des aménageurs urbains, visant à concilier performance, durabilité et respect de l'environnement.