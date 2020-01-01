Le liant pour revêtement de voirie est essentiel dans la composition des enrobés et enduits routiers, garantissant la cohésion et la durabilité des chaussées et trottoirs. Traditionnellement à base de bitume, ces liants peuvent être modifiés pour améliorer leurs performances environnementales et mécaniques.​

Les innovations récentes ont conduit au développement de liants d'origine végétale et de résines drainantes, permettant une meilleure gestion des eaux pluviales et une réduction de l'empreinte écologique. ​

Cette page présente une sélection de liants pour revêtement de voirie, adaptés aux besoins des professionnels du BTP, des collectivités et des aménageurs urbains, visant à concilier performance, durabilité et respect de l'environnement.