Le revêtement de voirie est essentiel pour assurer la durabilité, la sécurité et le confort des infrastructures routières et des espaces publics. Il permet de protéger les sols, de faciliter la circulation des véhicules et des piétons, et de garantir une gestion efficace des eaux pluviales.

Asphalte, béton, pavés, dalles, enrobés : chaque solution présente des caractéristiques techniques adaptées aux types de circulation et aux conditions climatiques locales.

Cette page propose une sélection de revêtements de voirie pour les professionnels du BTP, des collectivités et des aménageurs d’espaces publics, afin de créer des infrastructures performantes, sûres et esthétiques.