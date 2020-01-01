Linoléum : un revêtement de sol naturel et durable, composé de matières premières renouvelables comme l’huile de lin, la farine de bois et le liège. Il offre une alternative écologique au PVC, tout en assurant une bonne résistance à l’usure, un confort de marche et d’excellentes propriétés acoustiques. Le linoléum est particulièrement apprécié dans les établissements scolaires, de santé ou tertiaires. Disponible en rouleaux ou en dalles, il se décline en de nombreux coloris et motifs pour s’adapter à tous les styles d’aménagement. Résistant aux produits d’entretien, il constitue une solution saine, fiable et esthétique pour les professionnels du bâtiment.