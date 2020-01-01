La famille Revêtement de sol PVC, caoutchouc, linoléum, coulé regroupe des solutions souples et techniques adaptées aux environnements résidentiels, tertiaires, scolaires, hospitaliers ou industriels. Le PVC, disponible en dalles, lames ou rouleaux, offre une grande variété de décors, une pose simplifiée et un entretien facile. Le caoutchouc, reconnu pour sa résistance au poinçonnement et sa capacité antidérapante, est idéal pour les zones à fort passage. Le linoléum, matériau naturel à base d’huile de lin et de liège, séduit par ses qualités acoustiques, son confort et son faible impact environnemental. Enfin, les sols coulés, homogènes et sans joints, assurent une hygiène optimale et une étanchéité parfaite. Tous ces revêtements répondent aux normes en vigueur en matière de sécurité, de confort et de durabilité. Retrouvez ici une sélection complète de produits performants pour vos chantiers.