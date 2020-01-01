Liquide imperméabilisant pour assécher les murs

Les liquides imperméabilisants pour murs humides sont conçus pour stopper les remontées capillaires et assécher durablement les parois. Injectés ou appliqués en surface, ces produits pénètrent profondément dans les matériaux poreux (brique, pierre, béton) pour créer une barrière hydrophobe efficace. Idéal en rénovation, ce traitement permet de préserver la structure, d’éviter les moisissures et d’assainir les pièces affectées par l’humidité. Retrouvez ici des solutions adaptées aux supports les plus courants.